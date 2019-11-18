Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kenter (sağda), 20 Haziran 1972`de Müşfik Kenter (solda) ve Şükran Güngör (sağ 2) ile birlikte. (Arşiv) Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kenter, fenalaşmasının ardından Amerikan Hastanesine kaldırıldı.

Kenter (sağda), 20 Haziran 1972`de Müşfik Kenter (solda) ve Şükran Güngör (sağ 2) ile birlikte. (Arşiv) Kenter, hastanede yaşamını yitirdi.

Kenter (solda) ve Şükran Göngör (sağda), 21 Temmuz 2000`de düzenlenen Adıyaman Tut 2. Kültür ve Sanat Festivalinde Nemrut Ören Yerini ziyaret etti. (Arşiv) Devlet sanatçısı unvanı da bulunan sanatçı, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı.

Kenter, 29 Haziran 1984`te İstanbul havalimanında. (Arşiv)

Sanatçı Kenter, 23 Aralık 2004`te düzenlenen bir toplantıya katıldı. (Arşiv)

Kenter, 6 Aralık 2004`te katıldğı bir programda. (Arşiv)

Kenter, 23 Eylül 2008`de tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar ve yönetmen Hadi Caman için düzenlenen cenaze töreninde konuşma yaptı. (Arşiv)

Kenter, 23 Aralık 2005`te "Gece Mevsimi" oyunun turnesi için Ankara`ya geldi. (Arşiv)

Kenter, 9 Mart 2007`de Aydın`da "Anna Karenina" adlı oyunu sergiledi. (Arşiv)

Kenter, 12 Aralık 2008`de sanat hayatının 60. yılını kendisinin yönettiği "Victoria" adlı oyunun genel provasında kutladı. (Arşiv)

Kenter, 12 Aralık 2008`de sanat hayatının 60. yılını kendisinin yönettiği "Victoria" adlı oyunun genel provasında kutladı. (Arşiv)

Kenter, 21 Nisan 2001`de düzenlenen 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde dram dalında en iyi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. (Arşiv)

Kenter, 29 Kasım 2011`de Müjdat Gezen Kültür, Sanat ve Eğlence Merkezi`nin açılış töreninde konuşma yaptı. (Arşiv)

Kenter, 3 Ağustos 2010`da Muğla`da düzenlenen "Altın Kariyer Söyleşiler Dizisi" etkinliklerine katıldı. (Arşiv)

Kenter, 29 Kasım 2011`de Müjdat Gezen Kültür, Sanat ve Eğlence Merkezi`nin açılış töreninde konuşma yaptı. (Arşiv)

Kenter, 20 Mart 2012`de AA muhabirinin sorularını yanıtladı. (Arşiv)

Kenter, 23 Eylül 2008`de tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar ve yönetmen Hadi Caman için düzenlenen cenaze töreninde konuşma yaptı. (Arşiv)