Yıldız futbolcular Etnospor'da birlikte ok attı

Bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yapılan etkinliklerle Atatürk Havalimanı’nda başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Radamel Falcao ilk gününde festivale katılım göstererek, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile ok atışı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Etnospor Kültür Festivali gibi festivalleri çok değerli bulduğunu belirterek, “İlerleyen, değişen, gelişen ve her zaman üreten bir neslin olması hayalim. Aynı zamanda kendi değerini bilen, kendi sporuna, değerlerine sahip çıkan böylesine bir festivali çok değerli buluyorum. Destekleyen Bilal Erdoğan’a ve herkesin verdiği emeğe sağlık. Ben ok atmayı bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat’ı favori gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi: “Spor birleştirici bir unsur” Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ise daha önce hiç ok atışı yapmadığını vurgulayarak, “Daha önce hiç atmadım. Burada önemli olan festival. Ne kadar katılım olursa o kadar iyi. Spor birleştirici bir unsur. O yüzden bu tür festivallere her zaman destek olacağız. Daha önce hiç ok atmadım. Futboldan çok vakit bulamıyoruz o yüzden kendi işimize odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

Futbolcular izdiham oluşturdu 4. Etnospor Kültür Festivali’ne Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların katılmasıyla izdiham yaşandı.

Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarlar yoğun kalabalık oluştururken, katılımcılara zor anlar yaşattı.

Öte yandan festivale Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Gökhan İnler`in yanı sıra futbol camiasının tanınmış isimleri de katılım gösterdi.

Etkinliğe katılan Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao (solda) ile Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu bir süre sohbet etti.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera (solda) ile Fenerbahçeli oyuncular Vedat Muriqi (sol 2) ve Emre Belözoğlu da (sağda) katıldı. Muriqi etkinlikte ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) ve Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao da (sol 2) katıldı. Falcao etkinlikte ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) ve Galatasaraylı oyuncular Radamel Falcao (sol 2) ve Fernando Muslera da (sol 3) katıldı. Muslera etkinlikte ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (ortada) ve Galatasaraylı oyuncular Radamel Falcao (sol 2) ve Fernando Muslera da (sol 3) katıldı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 4), Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak (sol 3), Galatasaraylı oyuncular Radamel Falcao (sağ 6) ve Fernando Muslera (sol 4), Fenerbahçeli oyuncular Vedat Muriqi (sağ 5)

Etkinliğe katılan Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu (ortada) ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (solda) ve eski futbolcu Rüştü Reçber (sağda) de katıldı. Etkinlikte Reçber ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (sağda) ve Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi de (solda) katıldı. Muriqi etkinlikte ok attı.

Etkinliğe katılan Muriqi ok attı.

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan (solda) ve eski futbolcular Rüştü Rençber de (sağda) katıldı. Etkinlikte Erdoğan ok attı.

Etkinliğe katılan eski futbolcu Oğuz Çetin (solda) ok attı.

Etkinliğe eski Milli Futbolcu Rıdvan Dilmen (sağ 2) ve Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan da (solda) katıldı.