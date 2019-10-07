YHT'lerde en çok "kimlik kartı" unutuldu

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ`den aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti.

Bu yolcuların bir kısmı, yılın 9 ayında nüfus cüzdanı başta olmak üzere gözlük, kredi kartı, cüzdan, çanta, kıyafet, saat ve anahtarlık gibi kişisel eşyasını trenlerde unuttu.

Unutulanlar arasında ilaç, stor perde, tablo, yüzük ve küpe gibi eşya da yer aldı.

Tren seferlerinin hemen ardından hostesler tarafından yapılan kontrollerde bulunan eşya tespiti yapılarak tutanakla kayıt defterine işleniyor.

Daha sonra emanete bırakılan eşya, varsa üzerindeki bilgilere göre ulaşılan sahiplerine teslim ediliyor.