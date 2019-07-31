Yeşilçam afişleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor

"Yeşilçam filmlerini geleceğe taşımak lazım."

Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, daha önce de afişlerini sergilediğini söyledi. Amacının sergilerle Yeşilçam kültürünü yaşatmak ve yeni nesle anlatmak olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Sergiye gelen gençler filmlerin çoğunu bilmiyor. Yeşilçam filmlerini geleceğe taşımak lazım. Bu afişler beni gençlik yıllarıma götürüyor. O yılları, yaşadıklarımı hatırlatıyor." diye konuştu.