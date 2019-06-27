Yeryüzü Doktorları'ndan tıbbi beslenme desteği

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney, şiddetli açlığın yaşandığı ülkelerde gerçekleştirdikleri beslenme sağlığı çalışmalarına ilişkin, "Bu zamana kadar toplam 124 bin 614 muayene gerçekleştirdik, 33 bin 25 beslenme tedavisi uyguladık. 2019 yılında da toplamda, 22 bin muayene, 8 bin tedavi hedefimiz bulunuyor." dedi.

Güney, yaptığı açıklamada, Yeryüzü Doktorları`nın hekim ve hemşirelerden oluşan gönüllülerin kurduğu bir insani hareket olduğunu hatırlatarak, 20 yıllık süreçte edindikleri tecrübede, yeni doğan bebeklerin, afetzedelerin, mültecilerin kendilerine özel sağlık ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Geri kalmış, çok yönlü yoksulluk ve yoksunluk yaşayan ülkelerde, küçük dokunuşlarla hayatların değiştiğine işaret eden Güney, bu durumun da özellikle 5 yaş altı çocuklar, anneler ve mülteciler gibi alanlara odaklanmayı ve kampanya başlatmalarını gerekli kıldığını söyledi.

Dünya üzerinde 821 milyon insanın açlık sıkıntısı çektiğine dikkati çeken Güney, "Yeryüzü Doktorları olarak Hayat Çok Ucuz kampanyamız kapsamında PEM (Protein ve Enerji Malnutrisyonu) olan şiddetli açlığın yaşandığı ülkelerde ihtiyaç sahibi insanlara yönelik beslenme sağlığı projeleri yürütüyoruz. Vücut kısa süreli yetersiz beslenmeyi tolere edebilir. Vücut depolarındaki yağ, enerji, vitamin ve proteinlerini kullanarak bir süre daha idare etmeye çalışır. Ama yetersiz beslenmenin devam etmesi ile depoları boşalır ve PEM başlar. PEM, gelişmemiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biridir." diye konuştu.

PEM`le birlikte çocuklarda özellikle kasların erimeye başladığını ve kemiklerin kolay kırıldığını anlatan Güney, zamanla damar ve organların da düzeni bozulduğu için içeride olması gereken sıvının dışarı sızarak vücutta ödem yaptığını ve bu ödemlerin karın içerisinde biriktiğini kaydetti. Bu nedenle açlık yaşayan çocukların karınlarında şişlikler görülebildiğine işaret eden Güney, hastalığın geri dönülemeyecek noktaya gelmeden müdahale edilmesinin ise hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Güney, Yeryüzü Doktorları olarak 2012 yılından bu yana beslenme sağlığı çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Yemen`de 4 ve Çad`da şu anda 1 beslenme sağlığı merkezi çalışmalarına devam ediliyor. Ancak bu noktada bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu amaçla "Hayat Çok Ucuz" isimli kampanyamızı 6 ay önce başlattık. Hayat Çok Ucuz kampanyası çok küçük desteklerle zor durumdaki bebeklere göre yapılmış, 20 yılın üzerindeki bir tecrübenin hem de dünyanın insani yardımdaki oluşturduğu toplam bilgi birikiminin sonucunda oluşmuş bir kampanya. Kampanyamız, Nijer, Somali ve Çad`da yoğunlaşmış bir şekilde ancak gelecekte de başka ülkelere yayılabilir. Yeni doğmuş, gelişme geriliği olan iyi beslenemeyen, iyi sağlık şartlara ulaşamayan anne ve bebek birlikte ya da hamile küçük dokunuş ve beslenme destekleriyle bunların hayatlarının kurtulduğu toplam başarı hikayesidir. Şu an kampanya kapsamında gerçekleştirebildiğimiz tıbbi beslenme tedavileri ile belki de açlıktan ölüme giden yolda olan insanların hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Bu zamana kadar, toplam 124 bin 614 muayene gerçekleştirdik, 33 bin 25 beslenme tedavisi uyguladık. 2019 yılında da toplamda, 22 bin muayene, 8 bin tedavi hedefimiz bulunuyor. Çad`da Sido Mülteci Kampında 1, Yemen`de 4 beslenme sağlığı merkezi çalışıyor. Afganistan`da da Temmuz ayında bir beslenme sağlığı merkezi açılması hedefleniyor."

Uzm. Dr. Güney, yakın zamanda "Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım" isimli bir katarakt kampanyasına çıkacaklarını belirterek, "Dünya üzerindeki 100 milyon katarakt hastası için 2006 yılından beri göz sağlığına yönelik projeler yürütüyoruz. 2006 yılından itibaren 14 bin 970 katarakt ameliyatı gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 6 bin 500 katarakt ameliyatı yapmak." dedi.