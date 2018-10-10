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Yerli ve yabancı kuklacılar Ankara'da buluşacak
Başkentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 36 oyun sahnelenecek.
Etiketler:
uluslararası kukla festivali
,
kuklacılar
,
Başkent
,
ankara
Kategori :
Kültür Sanat
Tarih : 10.10.2018
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