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Yerli ve yabancı kuklacılar Ankara'da buluşacak

Başkentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 36 oyun sahnelenecek.

Etiketler: uluslararası kukla festivali, kuklacılar, Başkent, ankara
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 10.10.2018
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