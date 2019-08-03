Yerli ilaç üretimi ile ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandırıldı

Mehmetçik Vakfı, Güçlendirme Vakfı, Elele Vakfı, Dayanışma Vakfı, Eğitim Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yararına faaliyet gösteren vakıflar.

Bu vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN ise, bugüne kadar yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi üretiyor.

TURKTIPSAN, 2007`de parenteral solüsyon (serum) üreticisi olarak faaliyete başladı.

Bugün yurt içindeki kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile diyaliz merkezlerinin serum ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Zamanla da ürettikleri ürün çeşidi arttı.

TURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk, şu anda 136 formda parenteral solüsyon üretimi yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Yıllık parenteral solüsyon üretim kapasitemiz 113 milyon, günlük kapasitemiz ise 350 bin. Ayrıca, önceki yıllarda ithal edilen çeşitli tıbbi medikal malzemeleri kendi tesislerimizde üretiyoruz. Günlük tıbbi medikal malzeme üretim kapasitemiz de 190 bin."

Yurt dışından alınan tıbbi medikal malzemelerin fiyatları oldukça yüksek.

Türk, Sağlık Bakanlığının "İlaçta Yerelleşme Projesi" kapsamında, bugüne kadar yurt dışından alınan "Total Parenteral Beslenme Solüsyonu"nun (TPN) üretimini de yerli ve milli imkanlarla yaptıklarını vurguladı.

Üretilen parenteral solüsyonların en önemlileri arasında, 2015 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlanan TPN de bulunuyor.

TPN, yatarak tedavi gören ve ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenme yetersizliği olan hastaların damar yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılıyor.

Kanser hastaları, yoğun bakım altındakiler, cerrahi operasyon geçirenler ve benzeri hastalar için TPN kullanılıyor.

İthal edilen bu beslenme solüsyonu için dış ülkelerdeki firmalara yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken, TURKTIPSAN bunu dörtte bir fiyatına imal etti.

TURKTIPSAN, Ar-Ge merkezinde 15 kişilik ekiple çalışmalarına devam ediyor.

Şu anda 17 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor.