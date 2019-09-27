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Parçalı Bulutlu

Yerinden edilen 72 yaşındaki Suriyeli geçinmek için taş kırıyor

İdlib'deki saldırılardan kaçarak bir dağın eteğine kurduğu çadırda kalan 72 yaşındaki Ferec Ebu Ahmet, taş kırarak geçimini sağlıyor.

27.09.2019

İdlib`in Zaviye Dağı`nda yer alan Fattire köyü sakini 72 yaşındaki Ebu Ahmet, Beşşar Esed ve destekçisi Rusya`nın saldırılarından kaçarak sınır hattındaki Meşhed köyüne göç etmek zorunda kaldı.
Ebu Ahmet, yaptığı açıklamada, göç masraflarını karşılamak için mutfak tüpünü sattığını söyledi.
Savaş uçaklarının her gün vurduğu bir dönemde kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Ebu Ahmet, "Etrafımızdaki bütün evler yıkıldı. Ona rağmen bekledik. Ancak sonunda mutfak tüpümüzü satarak göçmeye karar verdik." dedi.
Ebu Ahmet, Türkiye sınırı hattındaki Meşhed köyünde bir bez parçası ile hasır örerek çadır kurduğunu aktardı.
Fotoğraf: AA
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