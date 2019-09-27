Yerinden edilen 72 yaşındaki Suriyeli geçinmek için taş kırıyor

Ebu Ahmet, yaptığı açıklamada, göç masraflarını karşılamak için mutfak tüpünü sattığını söyledi.

Savaş uçaklarının her gün vurduğu bir dönemde kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Ebu Ahmet, "Etrafımızdaki bütün evler yıkıldı. Ona rağmen bekledik. Ancak sonunda mutfak tüpümüzü satarak göçmeye karar verdik." dedi.