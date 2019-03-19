Yeni Zelandalılar terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışıyor

eni Zelanda`da, Müslümanlara yönelik büyük bir terör saldırısı yaşandı.

Müslüman nüfusu yüzde 1`i aşmayan Yeni Zelanda`daki terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İslamofobinin küresel bir tehdit olduğu gerçeği, Chrischurch`teki saldırıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Teröristin ilk hedefi El Nur Camii`di. Terörist, cuma namazı sırasında camiye gelerek gözünü kırpmadan 200 kişiye ateş açtı. 40`tan fazla kişi El Nur Camii`nde hayatını kaybetti.

Linwood Camii`ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte şehit sayısı 50`ye yükseldi.

Katliamdan bu yana terör ve ırkçılığa karşı anma programlarıyla tepkiler gösteriliyor. Yeni Zelanda gazetelerindeyse "bir şehir yas tutuyor" manşeti öne çıkıyor.

"Burası evinizdi, ama sizi koruyamadık" Yeni Zelanda halkı da yaşanan terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışıyor. Yeni Zellandalılar terör saldırısının ardından günlerdir caminin önünde toplanarak camiye çiçekler ve notlar bırakıyor. Bu notlar arasında en çok dikkat çeken ise, "Burası evinizdi, ama sizi koruyamadık" mesajı.

"Çok büyük bir mutsuzluk." Bir Yeni Zelandalı vatandaşların terör saldırısıyla ilgili kullandıkları ifadeler ise şöyle: "Çok büyük bir mutsuzluk. İnsanlar böyle bir şey nasıl yapabilir anlayamıyorum. Bu biz değiliz. Bu olay bütün ülkeyi etkiledi. Ama gösterilen destekten büyük gurur duyuyorum."

"Herkes bu üzüntüyle mücadele etmeye çalışıyor" "Gerçekten anlamak zor. Birkaç blok ötede oturuyorum ve her gün bisikletle buradan geçiyorum. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum, kimse de inanamıyor. Herkes bu üzüntüyle mücadele etmeye çalışıyor."

Müslümanlar endişeli Müslümanlar, terör saldırısının ardından endişeli. Avustralya`dan katliam kurbanlarına ve Müslümanlara destek için Yeni Zelanda`ya gelen bir Müslüman, Avustralya`da politikacılar tarafından ırkçılığın körüklenmesinden rahatsızlık duyuyor. Irkçılığı halkın değil politikacıların körüklediğini söylüyor.