Yemen'deki kolera salgını

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Koleradan etkilenen çok sayıda Yemenli, başkent Sana`daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

Yeterli sayıda yatak olmaması nedeniyle bazı hastalar, hastane önünde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor.

Yeterli sayıda yatak olmaması nedeniyle bazı hastalar, hastanenin dışında tedavi ediliyor.

Kolera vakalarının tedavi edildiği başkent Sana`daki Sabeen Hastanesi görevlileri, hastaneyi temiz tutmak için vatandaşların ayaklarına ilaçlı su sıktı.

Yemenliler, başkentteki Madhbah bölgesinde hijyen şartlarının olmadığı bir ortamda, bazı hayır kurumlarının temin ettiği temiz suyu bidonlara doldurarak evlerine taşıyor.