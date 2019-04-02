TRT Haber

2
Nisan 2019
Salı
Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  11ºC
Çok Bulutlu

Yemen'deki kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera vakalarının hızla artmaya devam ettiği Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

02.04.2019

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Koleradan etkilenen çok sayıda Yemenli, başkent Sana`daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.
Yeterli sayıda yatak olmaması nedeniyle bazı hastalar, hastane önünde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor.
Yeterli sayıda yatak olmaması nedeniyle bazı hastalar, hastanenin dışında tedavi ediliyor.
Kolera vakalarının tedavi edildiği başkent Sana`daki Sabeen Hastanesi görevlileri, hastaneyi temiz tutmak için vatandaşların ayaklarına ilaçlı su sıktı.
Yemenliler, başkentteki Madhbah bölgesinde hijyen şartlarının olmadığı bir ortamda, bazı hayır kurumlarının temin ettiği temiz suyu bidonlara doldurarak evlerine taşıyor.
Ülkedeki kolera salgınına rağmen başkent Sana`daki çocuklar, ailelerinin geçimini sağlamak için çöp toplamaya devam ediyor.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER