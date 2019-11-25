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Parçalı Bulutlu

Yemen'de yerinden edilen siviller

Yemen’de uzun süredir devam eden iç savaştan dolayı birçok sivil yaşamını yitirirken, binlerce aile de evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınıyor.

25.11.2019

Başkent Sana`nın kuzeyindeki Amran vilayetinde bulunan Al-Reqah mülteci kampına sığınan Yemenliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Başkent Sana`nın kuzeyindeki Amran vilayetinde bulunan Al-Reqah mülteci kampına sığınan Yemenliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.
Fotoğraf: AA
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