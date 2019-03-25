Yemen'de kolera salgınından ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Yemen’de kolera salgının zirveye ulaşmasından 2 yıl sonra, geçtiğimiz haftalarda kolera vakalarının sayısı arttı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ocak ayının başından 17 Mart’a kadar 108 bin 889 muhtemel vaka tespitinin yapıldığı belirtilerek, aynı süreler içerisinde kolera salgınından 190 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ise, nisan 2017`den bu yana Yemen’i vuran kolera salgını 2 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, şu ana kadar 1,2 milyon şüpheli kolera bildirimi yapıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen`de Husiler, Eylül 2014`ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015`ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen`deki insani kriz Yemen`de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen`de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM`ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen`de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.