Yemen'de kıtlık en çok çocukları etkiliyor

Salgın hastalık vakalarının da artış gösterdiği Yemen`deki durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle başta beslenme olmak üzere çeşitli sorunlar yaşayan çok sayıda Yemenli çocuk, başkent Sana`daki Sabaeen Hastanesinde tedavi ediliyor.