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Dünya

Yemen'de kıtlık en çok çocukları etkiliyor

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle halk, açlık kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.

20.02.2019

Salgın hastalık vakalarının da artış gösterdiği Yemen`deki durumdan en çok çocuklar etkileniyor.
Kısıtlı imkanlar nedeniyle başta beslenme olmak üzere çeşitli sorunlar yaşayan çok sayıda Yemenli çocuk, başkent Sana`daki Sabaeen Hastanesinde tedavi ediliyor.
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