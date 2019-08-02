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Parçalı Bulutlu

Yelken ve kanolar Karadeniz'in mavisine yakıştı

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi turizm destinasyonları ile uluslararası marka olan Trabzon, dağ ve yayla turizmi ağırlıklı potansiyelini giderek çeşitlendiriyor.

02.08.2019

Mavi ve yeşilin bin bir tonunun hakim olduğun kentte, dağ ve yayla turizminin yanı sıra yat turizmi, yelken, kano gibi su sporları da giderek yaygınlaşıyor.
Zaman zaman yelkenli yatların demirlediği kentte, Beşikdüzü Yelken Kulübü çatısı altında bir araya gelen gençler de yelken ve kano yaparak Karadeniz`in serin sularının tadını çıkarıyor.
Günün erken saatlerinde Beşikdüzü limanında kanolarına binen gençler, saatlerce denizde kürek çekiyor.
Ellerinin su toplamasına ve kanamasına aldırış etmeyen gençler, akarsu yerine denizde antrenman yaparak katıldıkları yarışmalarda da Türkiye birinciliği gibi önemli başarılara imza atıyor.
Doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran Karadeniz`de demirleyen yelkenli yatlar, kano ve yelkenciler ise adeta görsel şölen sunuyor.
Fotoğraf: AA
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