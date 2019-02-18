Yazma eserlere 223 yıllık özel koruma

Kentin simgesi Cami-i Kebir ile duvar duvara bulunan, tarihi yazma eserler kadar dünden bugüne özelliğini koruyan mimarisiyle de dikkati çeken kütüphane, geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

3. Selim döneminde Reis-ül Küttab (Dışişleri Bakanı) olan Mehmet Raşid Efendi`nin memleketine kazandırdığı kütüphane, şu anda 2 bin 52 el yazması, 5 bin 923 Harf Devrimi öncesi eski basma, 18 İbrahim Müteferrika baskısı ve diğer kitaplar olmak üzere toplam 8 bin 520 eserle hizmet veriyor.

Kütüphanedeki eserlerden 925 cilt el yazması ile 18 cilt Müteferrika baskısı Mehmet Raşid Efendi`ye ait.

Çoğunluğu dini olmak üzere edebiyat, tarih ve coğrafya konularında yazılmış Arapça ve Farsça eserlerin yer aldığı kütüphanede, İmam Maturidi`ye ait "Te`vilatü Ehlü`s Sünne" eseri de yer alıyor.

Kütüphane bu özelliğiyle daha çok üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılara hitap ediyor.

"Böcek gelmesin" diye katran ağacından dolaplar yapılmış Tamamı dijital ortama aktarılmış eserlerden el yazması olanlar, nem ve çürümeye karşı özel yapılmış kompakt dolaplarda korunuyor.

Kesme taştan yapılmış tarihi binada ısı ve nem sürekli hassas klimalarla kontrol altında tutuluyor.

Uzun yıllardır kütüphanede araştırma yapan emekli tarih öğretmeni Mehmet Karaarslan, Mehmet Raşid Efendi`nin memleketine bir cami yaptırmak istediğini, bunu dile getirdiği mektubun orijinalinin de kütüphanede yer aldığını söyledi.