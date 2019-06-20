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Çok Bulutlu

Yaz gelince Ovacık kelebeklerle şenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip çok sayıda kelebek, çiçekler arasında uçuşarak göz alıcı güzelliklerini sergiliyor.

20.06.2019

Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından Avrupa`nın birçok ülkesinden daha zengin floraya sahip Tunceli`de yüzde 18`i endemik olan 1600`ün üzerinde kayıtlı bitki türü bulunuyor.
152 tür kelebeğin de kayıt altında bulunduğu kentte, yaz mevsiminin ilk ayı olan haziranda su kenarlarında ya da tarlalarda açan çiçeklere konan kelebekler, güzellikleriyle adeta göz kamaştırıyor.
Kanatlarındaki renk ve desenlere göre gruplandırılan kelebekler arasında çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri öne çıkıyor.
Çiçeklerin yoğun olduğu ağaçlık, çalılık ve ormanlık alanlar ile dağ eteklerindeki çayırlarda dolaşan kelebekler, özellikle makro fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
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