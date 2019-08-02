Yayladaki çocuklar annesiz kalan yavru kekliklere sahip çıktı

Babası Zeki Sala ile hayvan otlatmaya çıkan Yaşar, Mustafa ve Meral Sala kardeşler, kaya dibindeki bir yuvada 7 keklik yavrusu olduğunu fark etti.

Kekliklerin annesinin, yuvanın yakınında öldüğünü gören çocuklar, durumu babalarına anlattı.

Yavru keklikleri, açlıktan ölmemeleri için kaldıkları çadıra götüren Sala kardeşler, burada onlar için yuva yaptı.

Yırtılan ayakkabı ve terliklerden yaptıkları düzenek ile çekirge avlayan kardeşler, yavruları besliyor, onların gün boyu bakımını yapıyor.

Kardeşlerden Yaşar Sala, yaptığı açıklamada, keklik yavrularının kendilerine adeta kardeş olduğunu söyledi.

Sala, "Yaylaya her sene çıkıyoruz. Bu sene de çıktık. Bulduğumuz annesiz keklikleri eve götürdük. Her gün sabah, öğlen, akşam onları besliyoruz. İşimiz bitince eşeklerle çadıra su taşıyoruz, oyunlar oynuyoruz." dedi.

Okulların tatil olmasının ardından ailesiyle yaylaya geldiğini dile getiren Meral Sala da burada zamanın çok güzel geçtiğini söyledi.

Yaylada bu yıl annesiz kalan keklikleri beslediklerini dile getiren Sala, "Koyunlarımızı otlatıyoruz, ayrıca keklikleri besliyor onlar için çekirge topluyoruz." diye konuştu.