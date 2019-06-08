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Parçalı Bulutlu

Yayla köylerinde yaz güzelliği

Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı.

08.06.2019

Van`da geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor.
Kadınlar otlu peynirde kullandıkları otları bu yaylalardan topluyor.
Bazı vatandaşlar da at sırtında arazilerine gidiyor.
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