Yaya güvenliği için nöbet tuttular

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Ankara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "44 bin ışıksız yaya geçidinin 20 bininde şu an görevdeyiz." dedi.

Ankara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet yetkilileri, Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önü ve Akay kavşağındaki "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı.

Ankara Soylu, ilk durağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yayalara ilk geçiş hakkını veren kanunun 2018`in ekim ayında Cumhurbaşkanın onayıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Ankara Söz konusu kanun değişikliği ile kavşaklarda ve trafik lambaları olmayan geçitlerde vatandaşlara öncelik tanındığını belirten Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne (TBMM) teşekkür etti.

Ankara Soylu, ekim ayında çıkan kanun ve ondan sonraki süreçte yapılan denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının sonucunda yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüzde 34,5 azaldığını bildirdi.

Ankara Soylu, şöyle devam etti: "Yaklaşık 6 bini okul önü olmak üzere, 20 bin yaya geçidinde yaya görselleri oluşturduk. `Önce yaya, önce hayat` diyen ve sürücüleri dikkatli olmaya sevk eden hem de yayaya hakkını hatırlatan, farkındalık oluşturan bir süreci de özellikle yaya geçitlerinde hem okulların önünde hem kavşaklarda bu görsellerle beraber tamamlamaya çalışıyoruz.

Ankara Buradan tüm kaymakamlarımızdan ve valilerimizden özellikle istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım hem sürücü için uyarıcı bir etki ortaya koymaktadır hem de oradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayış getirmektedir."

Ankara Öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra kullanacağı yaya geçitlerinde görevliler olacağını belirten Soylu, kurallara uymayan ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara vermeyen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Ankara Bakan Soylu daha sonra Akay kavşağındaki yaya geçidine geldi.

Ankara Burada açıklama yapan Soylu, "Bu yıl yaya ölümlerinde 128 azalma söz konusu. Yani 128 kişi daha az can kaybı yaşadık." dedi.

Ankara Trafikte dikkat edilmesi gerekenleri hatırlatan Soylu, halen 6 bin okul geçidi ile 14 bin yaya geçidinde bulunan yaya geçitlerinin önünde ve arkasındaki "Önce Yaya" görsellerini, 44 bin yaya geçidine yerleştireceklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehirlere göre küçük şehirlerde, yaya önceliğine uyma oranının daha yüksek olduğunu belirten Soylu, daha iyi bir sonuç almak için bunun üzerine düşeceklerini ifade etti.

Ankara Çocuklarla yaya geçidinden geçen Soylu, kaldırımda bir süre bekleyerek, yaya geçine gelen sürücülerin nasıl davrandıklarını izledi.

Giresun Giresun`da, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" uygulaması yapıldı.

Giresun Öğrenciler ve engelliler İnönü Caddesi`nde trafik polisleriyle yaya geçidi nöbetine katıldı.

Giresun "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında, Giresun`da trafik polisleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak hem araçları hem de vatandaşları bilgilendirdi.

Giresun Trafik polislerinin durdurduğu dolmuşlardaki yolculara da öğrenciler broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Erzincan Erzincan`da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bursa İçişleri Bakanlığınca 2019`un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Bursa kent merkezindeki 239 yaya geçidinde polis, jandarma ve zabıta mensubu bin 313 kolluk personelinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Bursa Nöbete katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat (sağda) araç sürücülerine broşür dağıttı.

Bursa

Kütahya Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kütahya`da kolluk personeli nöbet tuttu.

Kütahya Etkinlik, başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Etkinlikte, protokol üyeleri ile trafik polisleri sürücülere broşürler dağıtarak yaya önceliği konusunda uyarı yaptı.

Edirne Edirne`de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında kolluk görevlileri yaya nöbetine başladı.

Edirne Edirne Valisi Ekrem Canalp, öğrencilerle birlikte nöbete katıldı.

Edirne Edirneli şekerlemeciler de yaya ve sürücülere kentin dünyaca ünlü kurabiye ve tatlılarından ikram etti.

Edirne Eski Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Edirne`de görevlendirilen kolluk personeli, yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçişini sağladı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürleri de sürücü ve yayalara dağıtıldı.

Düzce Düzce`de oluşturulan 107 noktada `yaya geçidi nöbeti` tutuldu.

Düzce İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, jandarma ve emniyet personeli ile birlikte Azmimilli İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu.

Düzce

Düzce

Düzce

Samsun Samsun`da, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" uygulaması yapıldı.

Samsun Engelliler ve öğrenciler İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56`lar-DSİ ve Şehit İlhan Hanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidi nöbetine katıldı.

Aydın Aydın`da 180 noktada 900 polisle `yaya geçidi nöbeti` tutuldu.

Aydın İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, jandarma ve emniyet personeli ile birlikte Kent Meydanı önünde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu.

Aydın

Bolu İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Bolu Valisi Ahmet Ümit, jandarma, emniyet personeli ve öğrencilerle ile birlikte Kent Meydanı`nda nöbet tuttu.

Bolu Nöbetin ardından Bolu Valisi Ümit, protokol üyeleri, emniyet, jandarma, zabıta ve öğrencilerle birlikte valilik binası girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu Vali Ümit, durdurulan sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Artvin Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Artvin`de yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi.

Artvin

Artvin

Artvin

İzmir İzmir`de polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

İzmir İzmir Valisi Erol Ayyıldız`ın (ortada) da katıldığı etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi

İzmir Ekipler, yaya geçidi kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.

İzmir Alsancak`taki uygulamaya katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, geçen yıl başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin bu yılki sloganının "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" olduğunu söyledi.

İstanbul Taksim`de öğrencilerin katılımıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir

İstanbul Uygulama alanlarından biri olan Taksim Meydanı`nda bulunan yaya geçidi önünde de öğrenciler, ellerinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın. Yaya Güvenliğinin Nöbetçileriyiz" yazılı pankart taşıdı.

İstanbul Öğrenciler daha sonra polis ve jandarma ekipleriyle beraber sürücü ve yayalara tanıtım broşürleri dağıttı.

İstanbul Uygulamaya katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu senenin yaya yılı ilan edildiğini hatırlattı.

İstanbul Öte yandan İstanbul`da 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yaya ölümlü kazalarda yüzde 12 azalma yaşandığı belirtildi.

Diyarbakır Diyarbakır Sur ilçesi Dağkapı Meydanında "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirilen programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri açtıkları stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır