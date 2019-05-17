Yassıada anıları 13 bin parçalık koleksiyonda toplandı

Ata Müzayede bünyesinde toplanan 13 bin parçalık özel koleksiyon, Yassıada`da 59 yıl önce yaşanan acılarını, hüzünlerini, hatıralarını bugüne taşıyor.

Dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş kişilerin ailelerinden, yakınlarından ve koleksiyonerlerden 50 yılda toplanan koleksiyon, 27 Mayıs 1960 darbe döneminin karanlığına ışık tutuyor.

Koleksiyonda, yargılamalar sırasında çekilen fotoğraflardan günlüklere birçok anı var.

Yassıada Müdafaa Kitabı, Adnan Menderes idama götürülürken arkadaşları Celal Bayar ve İbrahim Kirazoğlu`nun yüksek sesle okuduğu el yazma Amme Cüzü yer alıyor.

Merhum başvekil Adnan Menderes`in tespihi, kol saati, duruşma salonundaki sanık mikrofonu da koleksiyonlar arasında.

Koleksiyonda son duruşma gününe kadar alınan notlar da bulunuyor.

Kişisel eşyalar ve fotoğraflar ise elden ele bugüne kadar muhafaza edilerek gelmiş.