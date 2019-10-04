Yaşlı gözler hayata gülümsedi

“Bir güzellik yapın. Bir insanın gülümsemesine yardım edin" sloganıyla 1999 yılından beri kutlanan Dünya Gülümseme Günü kapsamında, Ümitköy Huzurevi sakinlerinin gülümsediği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
62 yaşındaki Miyase Karataş.
73 yaşındaki Süleyman Çiğdem.
76 yaşındaki Sebahat Çalışkan.
66 yaşındaki Cengiz Pirinçcioğlu.
79 yaşındaki Samiye Aktaş.
88 yaşındaki Saim Benlikara.
76 yaşındaki Yeter Duymaz.
81 yaşındaki Aynur Altaş.
69 yaşındaki Fatma Sevgül Kılıçeri.
82 yaşındaki Nazime Güven.
87 yaşındaki Zeliha Ulusoy.
84 yaşındaki Bedia Çıkcoşkun.
67 yaşındaki Nimet Bülbül.
72 yaşındaki Fatma Güleç.
68 yaşındaki Hızır Nurver.
86 yaşındaki Fatma Çelik.
78 yaşındaki Şeref Semun Bozacı.
89 yaşındaki Saadet Akan.
82 yaşındaki Keriman Gün.
65 yaşındaki Nazmi Öksüzoğlu.
Fotoğraf: AA