TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  24ºC
Açık

Yaşlı gözler hayata gülümsedi

“Bir güzellik yapın. Bir insanın gülümsemesine yardım edin" sloganıyla 1999 yılından beri kutlanan Dünya Gülümseme Günü kapsamında, Ümitköy Huzurevi sakinlerinin gülümsediği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

04.10.2019

“Bir güzellik yapın. Bir insanın gülümsemesine yardım edin" sloganıyla 1999 yılından beri kutlanan Dünya Gülümseme Günü kapsamında, Ümitköy Huzurevi sakinlerinin gülümsediği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
62 yaşındaki Miyase Karataş.
73 yaşındaki Süleyman Çiğdem.
76 yaşındaki Sebahat Çalışkan.
66 yaşındaki Cengiz Pirinçcioğlu.
79 yaşındaki Samiye Aktaş.
88 yaşındaki Saim Benlikara.
76 yaşındaki Yeter Duymaz.
81 yaşındaki Aynur Altaş.
69 yaşındaki Fatma Sevgül Kılıçeri.
82 yaşındaki Nazime Güven.
87 yaşındaki Zeliha Ulusoy.
84 yaşındaki Bedia Çıkcoşkun.
67 yaşındaki Nimet Bülbül.
72 yaşındaki Fatma Güleç.
68 yaşındaki Hızır Nurver.
86 yaşındaki Fatma Çelik.
78 yaşındaki Şeref Semun Bozacı.
89 yaşındaki Saadet Akan.
74 yaşındaki Baki Kılıç.
82 yaşındaki Keriman Gün.
65 yaşındaki Nazmi Öksüzoğlu.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER