Yaşadıkları kabus 14 saat sonra mutluluğa dönüştü

"Bir dakika bile düşünmedim"

Anne Hatice Dirik, yaptığı açıklamada, kızının mantardan zehirlendiğini öğrendiğinde çok korktuğunu söyledi. Doktorların "Kızınızın acil olarak karaciğer nakli olması gerekiyor." dediğini anlatan Dirik, şöyle konuştu: "Çok üzülmüştüm ancak ümidimi hiç kaybetmedim. Bu süreçte sadece kızıma uygun karaciğer bulunmazsa diye korktum. Hemen gönüllü oldum. Testlerde karaciğer dokum uyumlu çıkınca bir dakika bile düşünmeden ameliyata girdim. Kendime gelince doktorlara ilk olarak Esmanur`un sağlık durumunu sordum. Kızımın karaciğerinin yeniden çalışmaya başladığını öğrenince dakikalarca mutluluk gözyaşlarını döktüm. Kızımın bu kadar kısa sürede sağlığına kavuşacağını beklemiyordum." Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Dirik, doğada bulunan mantarlara dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.