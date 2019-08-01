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Parçalı Bulutlu

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

01.08.2019

YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`ndeki toplantı öncesi Anıtkabir`e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Aslanlı Yol`un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir`deki tören başladı.
Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol`dan geçerek, mozoleye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk`ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi`ne geçti.
Fotoğraf: AA
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