Yarım asırdır demir döverek mesleğini yaşatıyor

Çalışmak isteyen çırakların istediği maaşı verme imkanlarının olmadığını anlatan Bakır, şöyle konuştu: "Çok zor ve ağır bir sanat. Riski de var. 10 yıl önce 3-4 eleman vardı, şimdi kimse yok. Tek başımıza çalışıyoruz. Kardeşim bazen gelip yardım ediyor. Devlet destek verirse kendimizi teknolojiye uydururuz. Kendi imkanlarımızla bunu yapamıyoruz ama el emeğiyle yapılan ürünler daha kaliteli. Mesleğimden kazandığım parayla 6 çocuğumu okuttum. Çocuklarım bu mesleğe gönül vermedi. Ömrüm çalışmakla geçti. 8 yaşındayken işe başladım bir baktım 60 yaşına girmişiz. Ömür de biz de bittik." dedi.