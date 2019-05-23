'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2`si Azerbaycan, 2`si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı.