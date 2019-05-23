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Çok Bulutlu

'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.

23.05.2019

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2`si Azerbaycan, 2`si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı.
Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.
Öte yandan, 4. Kolodu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, İtalya, Romanya ve Katar`dan gelen 7 ülkenin askeri temsilcileri tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.
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