Yanan tırdan son anda kurtuldu

"Aracı şu an kullanılamaz durumda."

Aksu, kazayı şöyle anlattı: "Harmancı bizden yaklaşık 5 kilometre ileride seyrediyordu. Batman`dan koyun yükleyip, Gürpınar`a getirdik. Koyunları boşalttıktan sonra dönerken bir anda yol kenarında Harmancı`nın yanan tırını görüp durduk. Tırın kafa kısmı dorsenin altına girdikten sonra alev almış. Arkadaşımız kazadan yaralı kurtuldu ama aracı şu an kullanılamaz durumda. Çok şükür arkadaşımıza bir şey olmadı."