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Yamaç paraşütünün merkezi: Babadağ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, dünyanın en iyi yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını ağırlıyor.

19.10.2019

Muğla`nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20`ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali`ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor.
Rüzgarın geliş yönüne göre Babadağ`ın bin 200, bin 700, bin 800 veya bin 900 metre pistlerinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buluyor.
Festivale katılan akrobasi pilotları, gökyüzünde birbirinden ilginç gösteriler sergiliyor.
Pilotlar, base jump, skydiving, wingsuit ve çeşitli akrobasi gösterileri yapıyor.
Akrobasi pilotlarının gösterileri, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
Fotoğraf: AA
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