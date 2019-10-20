Yamaç paraşütünün merkezi: Babadağ

Muğla`nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20`ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali`ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor.

Rüzgarın geliş yönüne göre Babadağ`ın bin 200, bin 700, bin 800 veya bin 900 metre pistlerinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buluyor.