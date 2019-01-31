TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

"Yalancı bahara" aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

31.01.2019

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.
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