Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları yaktı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria`da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, sabahın erken saatlerinde Nablus`un Beyt Decen, Kabalan ve Mecdel Beni Fadıl beldeleri ile Selfit kentindeki Kefr ed-Dik beldesinde bazı saldırılarda bulunduğunu söyledi.