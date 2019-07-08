XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı`nda gerçekleştirilen ve İran, ABD, Almanya ile Türkiye`den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde antrenman uçuşları yapıldı.

"Yarışmalar 6 gün sürecek."

Sporcuların şampiyona boyunca 3 kategoride mücadele edeceğini aktaran Aydın, "Bu yıl 20`si yurt dışından olmak üzere 80 sporcu katılıyor. Yarışmalar 6 gün sürecek. Bugün antrenman uçuşları yapılıyor. Kalan 5 günde en iyi uçuşu yapan sporcuların puanlarını hesaplayarak birinciyi belirleyeceğiz. Takımlar, genel ve kadın klasmanı olarak 3 kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek. Ali Dağı`nın tepesi bizim kalkış noktamız. Buradan kalktıktan sonra belirlediğimiz rota istikametinde pilotlarımız uçuyor." diye konuştu.