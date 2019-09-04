"Vişne mermeri" dünyanın seçkin mekanlarını süslüyor

Alacakaya Mermer AŞ Üretim Müdürü Abidin Gümüş, yaptığı açıklamada, vişne mermerinin dünyada sadece Elazığ`da üretildiğini belirterek, rengi dolayısıyla büyük ilgi gören bu mermeri, arasında Suudi Arabistan, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya ve Almanya`nın yer aldığı 65 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Vişne mermerinin geçmiş yıllarda Beyaz Saray`da kullanılmasının ardından dünya çapında prestij kazandığını anımsatan Gümüş, Elazığ`ın bu ürün sayesinde dünya genelinde tanındığını kaydetti.

Yılda çıkardıkları 40 bin ton mermerden 300 bin metrekare işlenmiş ürün yaptıklarını aktaran Gümüş, şöyle konuştu: "Yıllık ürettiğimiz 300 bin metrekare mermerin 150 bin metrekaresini 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bazı ülkelere işlenmemiş mermer de gönderiyoruz. Firma olarak yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Vişne mermeri dünya çapında tanınıyor."

Firma sahibi Cem Yaşlı ise vişne mermerinin, rengi ve beyaz damarlı yapısıyla dünya çapında büyük ilgi gördüğünü, bu nedenle birçok prestijli projede kullandığını söyledi.

"Mescid-i Haram`da kullanılıyor" Orta Doğu ülkelerindeki büyük inşaat firmalarıyla prestijli projelerde anlaşmaya vardıklarını anımsatan Yaşlı, Mescid-i Haram`ın genişletilmesi amacıyla Omar Dağı`nda 245 bin metrekarelik alanda yapılan Jabal Omar Projesi`nin de bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Yaşlı, Jabal Omar Projesi`nin önemine işaret ederek, "Kutsal topraklarda yer alan Jabal Omar adıyla içinde devasa otellerin ve rezidansların olduğu bir yerleşim alanı inşa ediliyor. Kabe`nin yanında yer alan Jabal Omar`daki lüks mekanları ürettiğimiz mermer çeşitlerimiz süsleyecek." dedi.