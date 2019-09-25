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Çok Bulutlu

Vietnam'da ipek böcekçiliği

Vietnam'ın bir köyünde, makine çağında el emeği ile ipek böcekçiliği yapılıyor. Halk, bu zahmetli iş için kızgın kazanlar başında saatlerce çalışıyor.

25.09.2019

Vietnam`da Co Chat adında bir köy...
Sakinlerinin çoğunun geçim kaynağı, ipek böcekçiliği.
Birçok kişi, geleneksel yollarla üretim yapıyor.
Her bir işçi günde 30`ar kiloluk kozadan iplik çıkarıyor. Ancak iş oldukça zahmetli.
İpeğin hızla dışarı çıkması için önce kozalar kaynatılıyor. Binlerce ipek kozası, ahşap çubuklarla nazikçe ayrıştırılıyor.
Ardından lifler, kurumaları için güneşe seriliyor.
İpek kozalarından ürün elde etmek ise yüzde 90 havaya bağlı. Hava yağışlı ise ürünler ziyan olabiliyor.
Fotoğraf: AFP
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