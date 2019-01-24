Venezuela'da tansiyon yükseliyor

Venezuela`da Guaido kendini devlet başkanı ilan etti Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Guaidio, ülkenin başkenti Caracas`taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela`dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Guaido, hükümet karşıtı gösterilerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Yorulacak mıyız? Hayır. Demokrasiye, özgürlüğe, tekrar suya, doğal gaza ulaşıncaya kadar ekmek her Venezuelalının masasına ulaşana kadar direneceğiz." diye konuştu.

Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini duyurdu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD`li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

Venezuela`nın başkenti Caracas`ta, hükümet karşıtı gösteriler sırasında Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido`nun "geçici devlet başkanı" olarak yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores`de halka hitap etti.

Maduro, Guaido`nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine cevaben, "Bu başkanlık sarayına halkın oylarıyla geleli 20 yıl oldu. Biz, devlet başkanını seçen halkın oylarıyla burada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla devlet başkanını yalnızca halk seçip halk geri alabilir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD`yi sert dille eleştiren Maduro, "Latin Amerika ve Karayip bölgesini ülkesinin `arka bahçesi` haline getirmeye çalışan emperyalist ABD`nin müdahaleci politikalarına şahit olduk. ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezuela halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor" şeklinde konuştu.

Maduro, ABD`nin Venezuela`da darbe planı kurduğuna dikkati çekerek "Emperyalist ABD hükümeti, askeri darbeye teşebbüs ederek kendisine Venezuela`da kukla hükümet getirmek için bir operasyon düzenledi. Venezuela`ya yasa dışı yollardan devlet başkanı atamaya kalkıştı. Şimdi size soruyorum, Venezuela`da devlet başkanını kim seçiyor? Önüne gelen devlet başkanlığı yemini mi ediyor yoksa Venezuela halkı mı devlet başkanını seçiyor?" diye konuştu.

"Emperyalist ABD hükümetiyle diplomatik ilişkileri kestik" Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence`in, muhalefete olan desteğine ilişkin şunları kaydetti: "ABD Başkan Yardımcısı Pence bir emir verdi ama başarısız oldular. Bu yüzden hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD`nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum. Bütün Venezuela halkını bu hür ve gerekli kararı desteklemeye çağırıyorum. Venezuela halkı olarak bu topraklara saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ne darbecilik ne de müdahalecilik... Venezuela barış, demokrasi ve bayındırlık istiyor. Venezuela`da iç karışıklığa ve şiddete yol açmak istemek ABD hükümetinin yaptığı oldukça büyük bir sorumsuzluktur."

Venezuela halkını aktif bir şekilde barış, refah ve dirlik hakkını korumaya çağıran Maduro, "Darbeciliğe, şiddete hayır diyoruz. Venezuela`nın meseleleri ancak Venezuela`nın kendi halkını ilgilendirir. Hiç kimse ülkemizin iç meselelerine karışmamalıdır" dedi.

Konuşmasında egemenlik vurgusu yapan Maduro, "Tarihi bir savaş içerisindeyiz, kimse gardını indirmesin. Biz, vatanımızın, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti`nin var olma hakkını savunmaktayız. Benim başkanlığımdaki hükümet de ülkenin egemenliğini savunacaktır. Venezuela`yı Washington`dan yönetmek istiyorlar. Sizler kukla bir hükümet istiyor musunuz?" diye konuştu.

"ABD`ye güvenmeyin onların dostları yok, çıkarları var" Venezuela`nın özgür, bağımsız ve egemen bir şekilde kendi kendini yönetmeye hakkı olduğunu vurgulayan Maduro, "Venezuela`nın ulusal çıkarlarını korumaya hakkı vardır. ABD`ye güvenmeyin, onların dostları yok, kimseye sadakatleri yok, çıkarları var. Venezuela`nın petrolüne ve zenginliklerine karşı açılmış pençeleri var" ifadesini kullandı.

ABD`nin ülkesinin zenginliklerini sömürmek istediğini belirten Maduro, "Biz ABD`ye diyoruz ki; bu petrol ve bu zenginlikler sizin değildir. Bunlar egemen Venezuela halkına aittir. Şimdi ve gelecekte de öyle olmaya devam edecektir" dedi.

Maduro, orduya sadakat çağrısında bulunarak "Burada her türlü komplo ve darbe girişimi karşısında halkın iradesi, ulusal egemenlik ve Venezuela Cumhuriyeti Anayasası galip gelecek. Hem ekonomik savaşa karşı hem de halkına daha iyi hizmet eden bir hükümet için güçlü olmamız gerekiyor. Ben Bolivarcı silahlı kuvvetlerinden en yüksek sadakati ve birlik olmayı talep ediyorum. Bu şeklide galip geleceğiz" diye konuştu.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello`nun halkı sokak nöbetlerine çağırmasına ilişkin Maduro, "Halkın bir eliyle çalışarak diğer eliyle de ülkesinde barışı desteklemesi için bugünden itibaren darbeye karşı kalıcı sokak nöbetleri tutmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Rusya`dan Maduro`ya destek Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Klimov, Rusya’nın Maduro’yu Venezuela`nın devlet başkanı olarak tanıdığını söyledi.

Maduro’nun, yasal bir şekilde Venezuela devlet başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Klimov, “Rusya da Maduro`yu Venezuela`nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak” dedi.

Meksika ve Bolivya Venezuela lideri Maduro`ya desteklerini açıkladı Venezuela`da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido`nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından, ABD, Kanada ile bazı Güney Amerika ülkelerinin Guaido`yu tanımasına karşı Meksika ve Bolivya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini ülkenin meşru temsilcisi olarak tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter`dan yaptığı açıklamada, Venezuela`nın emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunurken Venezuela halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador`un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas de Meksika`nın Maduro`yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya devam edeceğini ifade etti.

Ülkede yayın yapan "Milenio" televizyonuna konuşan Cuevas, "Venezuela`daki kriz konusunda tarafsız yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Meksika hükümeti Venezuela`da durumu yakından izlemektedir. Şu ana dek ülkeyle ve hükümetiyle olan diplomatik ilişikilerimizde bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

Venezuela ordusundan Juan Guaido`ya destek yok Venezuela Ulusal Güvenlik Bakanı Vladimir Padrino, silahlı kuvvetlerin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan ederek yemin eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido`nun başkanlığını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin, Guaido`nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini desteklemeyeceğini duyurdu.

Bakan Padrino, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Umutsuzluk ve bağnazlık ulusun barışına saldırıyor. Ülkenin askerleri olarak ne Anayasaya dayandırılarak ilan edilen geçici devlet başkanlığını ne de karanlık çıkarların gölgesine yerleştirilmiş bir devlet başkanını kabul etmiyoruz. Venezuela Silahlı Kuvvetleri Anayasayı korur ve ulusal egemenliğin de kefilidir."