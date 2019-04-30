Venezuela'da darbe girişimi

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Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

Rodriguez, sosyal medya hesabından, "Ordu içindeki hain bir grubun darbe girişimiyle mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhalif lider Juan Guaido ise başkent Karakas`ta, Lacarloda hava kuvvetleri üssünden açıklamalarda bulundu.

Etrafında bir grup askerle görülen Guaido`nın yanında, ev hapsi cezası bulunan başka bir muhalif lider Leopold Lopez`in de olması dikkat çekti.

Guaido`nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler doğru kararı aldı ve Venezuela halkına güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

Guido, Maduro iktidarını sona erdirme yolunda son aşamaya geldiklerini iddia etti ve orduya kendisini destekleme çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Maduro`yu savunmak için halka çağrı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro`yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Cabello, muhalefetin hava üssünü devralmadığını söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez ise "Ülkeyi şiddete boğmayı amaçlayan bu darbe girişimini reddediyoruz. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok." dedi.

Venezuela Başsavcısı: Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemi Venezuela Başsavcısı William Tarek Saab ise, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız. Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir" dedi.

Darbe girişimine dünyadan tepkiler-İspanya İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Venezuela`da yaşananlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Celaa, "Şüphesiz ki Venezüela için çözüm yolu barışçıl bir şekilde seçimlere gitmek. İspanya, herhangi bir askeri darbeyi desteklemiyor. Başbakan Pedro Sanchez de olayları yakından takip ediyor." dedi.

ABD Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump`ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve durumu izlemeye devam ettiğini açıkladı. Trump`ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise "ABD Venezula halkının yanında duruyor" diyerek, Venezuelalıları ve orduyu, Maduro`nun indirilmesi için muhalefet lideri Guaido`yu desteklemeye çağırdı.

Küba Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela`nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız" dedi.

Bolivya Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, "Venezuela`daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

AB Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic, Venezuela`daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, AB’nin Venezüella’daki kriz için siyasi ve barışçıl bir çözümün serbest ve adil seçimlerle sağlanması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

Venezuela`da neler oluyor? Venezuela`da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela`ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.