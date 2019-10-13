VEKAM Arşivi'nden az bilinen Ankara fotoğrafları

Hipodromda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 31. Piyade Alayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü selamlıyor.

II. TBMM`de Genel Kurul toplantısında 1925`te Mustafa Kemal Atatürk, meclis üyelerine ve dinleyicilere hitap ederken görülüyor.

Fotoğrafın üstünde Osmanlı Türkçesi ile " Ankara namazgahında cemaat namazı eda ederken" yazılı.

Fotoğrafta, 25 Ekim 1922 tarihli fotoğrafta Fransızların Antep`i boşaltarak terk etmeleri üzerine, Ankara`da I. TBMM binası önünde 25 Aralık 1922 tarihinde yapılan askeri geçit töreni görülüyor.

Fotoğrafta, Büyük Zafer`den sonra Ekim 1922`de Ankara`ya dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü karşılamak için bekleyen halk ve esnaf temsilcileri görülüyor.

Fotoğrafta, 1925`de Ulus Meydanı`nda Taşhan önünde kağnı arabasıyla, odun taşıyan bir kadın görülüyor.

Fotoğrafta, Başkentin en önemli simgelerinden bugün Devlet Tiyatroları binası olan Evkaf Apartmanı görülüyor.

Fotoğrafta, eski Ankara İstasyon Binası ve İstasyon önünde insanlar ve kara tren görülüyor.

Fotoğrafta, 1941 yılında Bankalar Caddesi`nden Ulus Meydanı, Zafer Anıtı, Türkiye İş Bankası ve Sümerbank görülüyor.

Kızılay binasının bahçesi de park olarak düzenlenerek Kızılay Parkı adını aldı. Kızılay Parkı uzun yıllar Ankaralıların dinlenme mekanı oldu.