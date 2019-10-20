Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havacılık Dairesi Başkanlığı, kuruluşunun 38`inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Polis havacılık ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gökyüzünde mesai yapıyor.

Ekipler, terörle mücadeleden trafiğe, kaçakçılıktan afet bölgelerinden görüntü aktarmaya kadar birçok alanda etkin olarak görev alıyor.

Dairenin kuruluş hikayesi, 19. yüzyılın sonlarında o dönemin polis yöneticilerinin, İstanbul`da tanıtımı yapılan "Parsuval" marka bir balonu görmesi ve Emniyet Teşkilatında bir havacılık biriminin olması gerektiği düşüncesiyle başladı.

Teşkilattan toplanan parayla "Emniyet Umumiye Tayyaresi" alındı.

Uçağın, o dönemde savaş halinde bulunulduğu için daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülerek Osmanlı ordusuna hibe edildi.

19 Ekim 1981`de dönemin yöneticileri, Almanya`dan hibe edilen 18 adet SA-318C Alouette helikopteriyle dairenin kuruluşunu sağladı.

Havacılık hem dünyada hem de ülkemizde hızla gelişmeye devam ediyor.