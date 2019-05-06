Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi`nde görev yapan güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanı görüntülendi.

Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Ramazanın ilk sahurunu üs bölgesinde sırayla yapan korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Korucubaşı Celalettin Çakas, her şartta gururla 27 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Her zaman görevimizin başında olacağız" Ramazan ayının ilk sahurunu görev arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını kaydeden Çakas, "Yemeğimizi yedikten sonra görevimizin başına geçeceğiz, nöbetteki arkadaşlarımız da gelip sahur yapacak. Karakol komutanımız, kaymakamımız, valimiz sağ olsun hep yanımızdalar. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Her zaman görevimizin başında olacağız" dedi.

Korucu Mecit Başçı da terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

"Görevimizin başında olmaktan gururluyuz." Başçı, şöyle dedi: "Her zamanki gibi şimdi de görevimizin başında olmaktan gururluyuz. Devletimizi koruyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Biz buradayız. Sahur olsa bile gözümüz nöbet yerimizde."