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Van'ın "Pamukkalesi" misafirlerini ağırlıyor

Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler ile Saklı Şelale, havaların ısınmasıyla çok sayıda kişinin görmek istediği yerlerden biri haline geldi.

16.08.2019

Van`ın Başkale ilçesinde, Pamukkale`yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken travertenler ile Saklı Şelale, yaz döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi`nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, güzel manzarası ve Denizli`nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede, vatandaşların güvenlik kaygısı duymadan ziyaret ettiği travertenler, doğaseverler ve sıcak havadan bunalanların tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.
Türkiye`nin birçok yerinden ilçeye gelen ziyaretçiler, travertenlerin yanı sıra Yavuzlar köyünde de Nevşehir`in peribacalarına benzeyen "Vanadokya"yı gezerek, iki güzelliği bir arada görebilme imkanı buluyor.
Fotoğraf: AA
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