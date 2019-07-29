Van'da Urartu aristokratlarının mezarlığı bulundu

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında, Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgiler elde ediliyor.

Bilimsel alanda "ilk" bulgular gün yüzüne çıkıyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 22 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropolde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan kazılarda, bilimsel alanda "ilk" olarak değerlendirilen bulgular ortaya çıkarılıyor.

Önceki yıl, kadın ve erkeğe ait 2 bin 777 yıllık iskelet ile bu iskeletlerin üzerinde gümüşten boyunluk, 39 küpe, saç spiralleri, amulet (muska), som altından yapılan aslan protomlu süs iğnesi, mitolojik yaratıklarla bezemeli bir kemer ve sığ tepsi bularak Urartu literatürüne kazandıran kazı ekibi, bu yıl da nekropolün üst kısmında Urartularda aristokrat kesiminin gömüldüğü, süngerleşmiş taşlardan oluşturulmuş 50 metrekarelik yeni bir alan tespit etti.

Alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle incelenen bölgede, Urartu döneminin ölü gömme adetleri ve yönetici sınıfıyla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, definecilerin hedefi haline gelen nekropolde arkeolojik verilerin kaybolmaması için iki yıl önce kazılara başladıklarını söyledi.

Urartuların ölü gömme adetleriyle ilgili sağlıklı verilere ulaşabilmek için bu yıl da kazılara başladıklarını anlatan Çavuşoğlu, nekropolde daha önce Urartulara ait iki tür ölü gömme geleneğiyle karşılaştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, buldukları alanda Urartuların ölü gömme adetleri hakkında yeni bilgilere ulaşarak arkeoloji tarihine katkı sunmak istediklerini belirtti.

"Birinci sınıf kesim buraya gömülmüş" Urartularda yakılan cesetlerin belli bir düzen içinde küplere yerleştirildiğini, bu durumun arkeoloji tarihi açısından önemli bir tespit olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi: "Kalede yaşayan yönetici sınıf, buraya gömülmüş. Çok tanrılı dine inanmanın verdiği avantajlarla farklı gömü şekillerini burada görüyoruz. Bu yıl taş tabakadan oluşan yeni bir alan ortaya çıkardık. Bu, bizim açımızdan çok heyecanlandıran bir gelişme. Yakılan cesetlerin küllerinin konulduğu `Urne` mezarlığı diyebileceğimiz yerde, taşlarla kapatılmış 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir alan. Bu taşların bazıları çok düzgün bazıları da dağınık. Şimdi buranın ne amaçla kullandığını belirlemeye çalışıyoruz. Nekropol alanlarında şimdiye kadar kazdığımız bölümlerin dışında, çok ilginç bir alan. İçinden farklı şeylerin çıkmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız kazılarda Urartular bizi hep şaşırttı. Umarım yakın zamanda burayla ilgili ortaya çıkacak sonuçlar, arkeoloji tarihine katkı sunar."

Çavuşoğlu, kazıları sunduğu desteklerden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kazı ekibinde yer alan antropolog Doç. Dr. Hakan Yılmaz da yeni ortaya çıkarılan alanda Urartuların yönetici sınıfın mezarlarının bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanda milyon yıllık taşların kullanıldığını kaydeden Yılmaz, "Bunlar, süngerleşmiş taşlar. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çok özel bir yer. Urartu yönetici sınıfın gömüldüğü bir alan. Çok önemli bilgiler ortaya çıkacak." diye konuştu.