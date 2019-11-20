TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  2ºC
Açık

Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20.11.2019

Ercan Varol yönetimindeki 21 FZ 467 plakalı tır, Edremit ilçesinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada, sürücü Varol ve araçtaki İbrahim Yavuz Doğan yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi`ne kaldırıldı.
Tırın tankerindeki tonlarca motorinin yola döküldüğü kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.
Yangın ihtimaline karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER