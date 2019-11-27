Van'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi`nde şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sürücü Hayrettin Malkoç, "Her yıl memleketimize kar yağışı daha erken başlıyordu. Bu yıl biraz geç de olsa yağdı. Buralarda yılın 6-7 ayı karlı geçiyor. Bizler araçlarımıza ilk zincirleri takmaya başladık." dedi