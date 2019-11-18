Van'da kadınlar yöresel halı dokumacılığını yaşatıyor

Bu geleneğin devam ettirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Çiçekel, "Şu an 12 öğrencim var. Yılda bir iki kez İŞKUR destekli kurs veriyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Nermin Bilmez de 5 metre eninde ve 2 metre boyundaki bir halıyı 2 kişinin bir ayda dokuyabileceğini aktararak,"Hazırlaması, iplerini bir araya getirmesi çok zor. Siyahını, kırmızısını, mavisini, yeşilini hazırlıyorsun. Bir ay hazırlık yapılıyor, bir ay da dokuması sürüyor. Boyası, doğal kök boya. En zoru da bu boyaların hazırlaması." diye konuştu.