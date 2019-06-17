Van`da dolunay
Van`da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, Haziran ayı boyunca gözlenebilecek olan ve bugün Dünya`ya en yakın konumda yer alan Jüpiter ile güzel görüntü oluşturdu.
Van`da dolunay
Van`da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü.
Van`da dolunay
Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi.
Tekirdağ`da dolunay
Tekirdağ`da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ`da dolunay
Fotoğraf: AA