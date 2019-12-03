Van'da Alt Paleolitik dönemden izler

Van`ın Erciş ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıkarılan buluntuların, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya tarafından yapılan kozmojenik tarihlendirme sonucunda "Alt Paleolitik döneme" ait olduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığınca 2014`te başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan buluntular, Van`ın tarihine yönelik önemli yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.

Kazı başkanlığını Van Müze Müdürü Erol Uslu`nun, bilimsel danışmanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara`nın yürüttüğü Meydan Dağı Gürgür Baba bölgesindeki çalışmalarda tespit edilen buluntuların yaşlandırma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan kozmojenik ve radyometrik tarihlendirmeler sonucu, "el baltası" olduğu belirtilen taşlar ve daire şeklindeki "çadır tipi barınak" olarak tabir edilen alanın etrafındaki kayaçların "Alt Paleolitik döneme" ait olduğu tespit edildi.

Baykara, 5 yıl önce yaptıkları araştırma sırasında Meydan Dağı kompleksinin içinde obsidiyen kaynakları içeren Paleolitik döneme ait buluntular tespit ettiklerini anlattı.

Daha sonra başlattıkları kazı çalışmalarında da daire şeklindeki bir yapıyı ortaya çıkardıklarını belirten Baykara, şu bilgileri verdi: "Burayı İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan kozmojenik, radyometrik yöntemlerle tarihlendirdik. Yaptığımız tarihlendirmede buluntuların 315 bin yıl öncesine ait olduğunu ortaya çıkardık."