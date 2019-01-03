Van kedisini bastona işledi

Ailede üçüncü kuşak bastonculuk mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Birol, 70 metrekarelik atölyesinde birbirinden değişik ve farklı özelliklerde bastonlar üreterek meraklılarının beğenisine sunuyor.

Sabah erkenden geldiği atölyesinde bütün gün elinden düşürmediği eğe, zımpara ve rende ile çalışan, bir yandan da Bitlis yöresine ait türküleri seslendiren Birol, bugüne kadar ürettiklerine, üzerine Van kedisi figürünü işlediği bastonları da ekledi.

Baston ustası Birol`un el emeği ve göz nuru ile büyük bir emek ve sabırla tamamını oyarak yaptığı Van kedisi figürlü bastonlar, yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda ilgi görüyor.

Birol, yaptığı açıklamada, bastonculuk sanatını yaşatmak adına birçok çalışma yaptığını söyledi.

Van kedisi, şahin, kartal, kobra yılanı ve balık gibi birçok figürü bastona işlediğini anlatan Birol, "Bu figürlerin başında Van kedili bastonlar geliyor. Fuar ve festivallerde her zaman ön plana çıkan bu ürünler ilgi görüyor. Hangi baston daha çok satılırsa ona daha fazla ağırlık veriyoruz. Kültürel mirasımızı atölyemizde yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Birol, bastonlar sayesinde hem Van kedisine hem de Van Gölü havzasına ilgi çekmeyi başardıklarını anlattı.