Van Gölü'nün "asil" ziyaretçileri geldi

Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, yazın flamingolarla, kışın da ötücü kuğularla renkleniyor.

Kışı geçirmek için Sibirya bölgesinden Van ve Erçek gölleri çevresindeki sulak alanlara gelen çok sayıda ötücü kuğu, Van Gölü`nün maviliklerinde iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle süzülerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Adızel, Van Gölü havzasının yılın her ayında doğaseverlere olağanüstü güzellik sunduğunu söyledi.

Kuğuların kışı geçirmek için Van Gölü havzasına geldiklerini belirterek, şunları kaydettti: "Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanlarıdır. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyorlar. Bu nedenle ülkemize geliyorlar. Bunların bir kısmı Van Gölü havzasına, Anadolu`nun iç kesimlerine, bir kısmı da Japonya`nın Hokaido Adası`na gidiyorlar. Van Gölü havzasında nisan ayına kadar kalırlar ve havaların ısınmasıyla üreme bölgelerine dönerler."

Adızel, ötücü kuğuların Van gölü havzasında sadece kışı geçiren bir tür olduğunu, sazlıkların yoğun olduğu yerlerde ortalama 500 bireylik bir popülasyon tespit ettiklerini aktardı.

Van Gölü havzasındaki kuş türlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüten YYÜ Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik ise, ötücü kuğuların kışlamak için Türkiye`de önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü havzasına geldiklerini anımsattı.