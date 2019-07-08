Van Gölü'nün adaları daha "hassas" korunacak

Van Gölü`nün mavi suları arasında yükselen ve bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
Üzerlerine inşa edilen Akdamar Kilisesi, Ktouts ve Lim manastırlarıyla kentin öne çıkan turizm değerleri arasında yer alan adalar, bundan sonra alınacak ek tedbirlerle daha iyi korunacak.
Aynı zamanda, Van Gölü havzasındaki onlarca kuş türünün doğal yaşam ve üreme alanlarına da ev sahipliği yapan adalardaki tahribat da önlenecek.
Adalarda tarihi yapıların tahribatının önlenmesinin yanı sıra kuş popülasyonunun artmasıyla, buraları daha fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor.