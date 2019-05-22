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Parçalı Bulutlu

Van Gölü'nde kartpostallık gün batımı görüntüleri

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde gün batımı, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

22.05.2019

Necmettin Karaca
Necmettin Karaca
Van Gölü Erciş sahillerinde gün batarken gökyüzü kızıl bir renge bürünüyor.
Ortaya çıkan görüntüler ise fotoğrafçıları bölgeye çekiyor.
Gün batımı görüntüleri fotoğrafçıların kadrajına yansıyor.
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