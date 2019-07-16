Van Gölü'nde 90 gün sonra "vira bismillah" dediler

Van Gölü`nde endemik bir tür olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Yasak nedeniyle teknelerini göl kıyısına çeken balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak 90 gün sonra ilk ağlarını göle bıraktı.

Van Gölü`ne kıyısı bulunan Van`ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis`in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar, sezona umutlu başladı.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan`a kadar avlayabilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan`dan 15 Temmuz`a kadar süren av yasağının sona erdiğini söyledi.

"Koruma çalışmaları son derece başarılı geçti" Van Gölü`nde 14 bin insanın balıkçılık yaparak geçimini sağladığın ifade eden Akkuş, şunları kaydetti: "İnci kefali Van Gölü`nde 800 bin yıldır yaşıyor ve bölgedeki insanların geçim kaynağını oluşturuyor. Böylesi bir kaynağı korumamız için üreme dönemi olan nisan ve temmuz aylarında derelerde kaçak avcılığı önlememiz gerekirdi. Kaçak avcılığı önlersek bu kaynağı sürdürülebilir bir şekilde sonsuza kadar kullanma imkanımız olacak. Bu seneki koruma çalışmaları son derece başarılı geçti. Önceki yıllara oranla kaçak avcılıkta önemli oranda düşüş yaşandı. Bunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katkısı büyük. Koruma çalışmalarında onlarca ton inci kefali ağlardan kurtarılıp göle salındı."

"90 gün boyunca bugünü bekledik" Yaklaşık 10 yıldır Van Gölü`nde balıkçılık yapan Ümit Teran da av yasağının başlamasıyla tekneleri kıyıya çektiklerini ifade etti. 90 gün boyunca göle açılmayı beklediklerini anlatan Teran, "Av yasağının uygulandığı 90 gün boyunca bugünü bekledik. Bu gün av yasağı kalktı. `Vira bismillah` diyerek balığa başladık. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz. Bol kazançlı bir yıl bekliyoruz. Av yasağı döneminde koruma çalışmaları iyi geçti. Kaçak avcılıkla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istiyoruz. 14 bin insan geçimini bu balıktan sağlıyor. Bu nedenle üreme döneminde bu balığa sahip çıkmalıyız." diye konuştu.