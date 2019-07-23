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Van Gölü sahillerinde gün batımı güzelliği

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor.

23.07.2019

Van Gölü`nün Edremit ilçesi kıyısında açılan halk plajına gelen ziyaretçiler, gün batımında jet skiye binmenin keyfini çıkarıyor.
Bazı vatandaşlar, göl kıyısında içtikleri semaver çayı ile bu anın keyfini çıkarıyor.
Fotoğraf: AA
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