TRT Haber
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Ankara
29ºC
Açık
İl değiştir
Gündem
Gündem Son Haberler
Tümü
23.07.2019 - 16:17
ABD ile güvenli bölge görüşmeleri
23.07.2019 - 16:03
Dışişlerinden İsrail'e "yıkım" tepkisi
23.07.2019 - 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'a tebrik
23.07.2019 - 15:30
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
23.07.2019 - 15:07
Düzce'de heyelan riski taşıyan 66 bina boşaltılacak
Türkiye
Dünya
Ekonomi
TRT Spor
Sağlık
Kültür-Sanat
Teknoloji
Yaşam
Van Gölü sahillerinde gün batımı güzelliği
Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor.
23.07.2019
Van Gölü`nün Edremit ilçesi kıyısında açılan halk plajına gelen ziyaretçiler, gün batımında jet skiye binmenin keyfini çıkarıyor.
Bazı vatandaşlar, göl kıyısında içtikleri semaver çayı ile bu anın keyfini çıkarıyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin.
TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
TRT Haber Youtube'da
Türkiye'den ve dünyadan haberler için Youtube kanalımıza abone olun.
Abone Ol
TRT Haber Facebook'ta
BEĞEN
TAKİP ET
TAKİP ET
HABER
Yayın Akışı
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Sağlık
Yaşam
Kültür ve Sanat
Teknoloji
İnfografik
İnteraktif
Eğitim
SİTELERİMİZ
trt1.com.tr
trt2.com.tr
trthaber.com
trtspor.com.tr
trtturk.com.tr
trtavaz.net.tr
trtokul.com.tr
trtmuzik.net.tr
trtcocuk.net.tr
trtxeber.com
trtsales.com
RADYO
Yayın Akışı
Radyo Frekansları
TRT Radyo Haber
TRT Fm
Radyo 1
Radyo 3
TRT Türkü
TRT Nağme
TSR
TELEVİZYON
Program Akışı
TRT World
TRT 1
TRT 2
TRT Haber
TRT Spor
TRT Türk
TRT Avaz
TRT Çocuk
TRT Okul
TRT Kurdî
TRT Belgesel
TRT Müzik
TRT Arapça
Uydu Frekansları
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM
KÜNYE
Copyright © 2019.
TRT HABER